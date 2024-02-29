армия рф сбросила авиабомбу на село в Донецкой области: ранены три человека

Сегодня днем, оккупационные войска рф нанесли авиаудар по селу Щербиновка Бахмутского района. В результате атаки ранены по меньшей мере три человека. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

29 февраля 2024 года, в 16:50, российская армия нанесла авиаудар, вероятно, с использованием ФАБ-250 по селу Щербиновка Бахмутского района - резюмировали в ведомстве.

Вражеская авиабомба попала в частный жилой дом, разрушив его до основания. От обломков и взрывной волны на территории домовладений неподалеку получили ранения трое граждан.

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В частности, женщину 63 лет, которая во время обстрела находилась в доме, госпитализировали с минно-взрывной и черепно-мозговой травмами, сотрясением головного мозга и сердечным приступом.

Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили ее 65-летний муж и их сосед 76 лет, которые находились на улице.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - резюмировали правоохранители.

Дополнение

Отмечается, что в результате российского авиаудара повреждены по меньшей мере 10 соседних домов и хозяйственных построек.

Сейчас прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Напомним

Сегодня, 29 февраля, армия рф в очередной раз атаковала села Купянского района Харьковской области. В результате вражеских обстрелов ранен 63-летний мужчина.