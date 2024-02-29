армия рф сбросила авиабомбу на село в Донецкой области: ранены три человека
Киев • УНН
россияне атаковали село Щербиновка Бахмутского района. В результате российского авиаудара ранены три человека, также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Сегодня днем, оккупационные войска рф нанесли авиаудар по селу Щербиновка Бахмутского района. В результате атаки ранены по меньшей мере три человека. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
29 февраля 2024 года, в 16:50, российская армия нанесла авиаудар, вероятно, с использованием ФАБ-250 по селу Щербиновка Бахмутского района
Вражеская авиабомба попала в частный жилой дом, разрушив его до основания. От обломков и взрывной волны на территории домовладений неподалеку получили ранения трое граждан.
Враг атаковал FPV-дроном Волчанск: ранен 18-летний юноша29 февраля 2024, 15:51 • 15346 просмотров
В частности, женщину 63 лет, которая во время обстрела находилась в доме, госпитализировали с минно-взрывной и черепно-мозговой травмами, сотрясением головного мозга и сердечным приступом.
Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили ее 65-летний муж и их сосед 76 лет, которые находились на улице.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)
Дополнение
Отмечается, что в результате российского авиаудара повреждены по меньшей мере 10 соседних домов и хозяйственных построек.
Сейчас прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
Напомним
Сегодня, 29 февраля, армия рф в очередной раз атаковала села Купянского района Харьковской области. В результате вражеских обстрелов ранен 63-летний мужчина.
армия рф сбросила авиабомбу на село в Донецкой области: ранены три человека
россияне атаковали село Щербиновка Бахмутского района. В результате российского авиаудара ранены три человека, также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
"рф явно расширяет войну": в ОП сделали заявление на фоне выступления путина
Подоляк предупредил европейцев, что они стоят перед выбором между ускорением помощи Украине для быстрой победы над российской агрессией или продолжением попыток успокоить россию путем переговоров, рискуя при этом, что ее армия продвинется на их собственную территорию.
Байден хочет, чтобы страны G7 подготовили план использования конфискованных активов рф до следующего саммита - СМИ
Белый дом хочет, чтобы страны G7 подготовили предложения по конфискации российских активов, чтобы помочь финансировать бюджет Украины и потребности в восстановлении до следующего саммита G7 в июне.
Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ, на должность назначили Владимира Карпенко
Президент Зеленский сменил командующего Тыловых войск Вооруженных Сил Украины, назначив на эту должность Владимира Карпенко.
Этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению в ЕС - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 2024 год должен стать временем реальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, а первые шаги могут начаться уже этой весной.
В "Дії" появится чат-бот на основе ИИ - Федоров
Глава Министерства цифровой трансформации Украины объявил о планах добавить в мобильное приложение "Дія" чат-бота-помощника на основе искусственного интеллекта под названием "Надежда", который поможет быстрее реагировать на запросы пользователей.
Генштаб: Силы обороны выдержали 73 атаки россиян, по 22 на Авдеевском и Новопавловском направлениях
Украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта, а также нанесли воздушные удары, которые уничтожили 3 российские самолеты.
Страны Юго-Восточной Европы примут участие в Глобальном саммите мира - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что все страны Юго-Восточной Европы примут участие в предстоящем Глобальном саммите мира в Швейцарии.
Последствия атаки россиян на нефтебазу: в одном из районов Харькова зафиксировали загрязнение питьевой воды
После атаки россиян на нефтебазу в Харькове, нефтепродукты были обнаружены в городских насосах питьевой воды. Специалисты продолжают проверку источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения.
Интерпол заблокировал запрос НАБУ на международный розыск бывшего нардепа Александра Грановского
Защита отмечает, что Интерпол заблокировал запрос НАБУ на международный розыск бывшего депутата, поскольку он не находится в международном розыске.