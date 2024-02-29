армія рф скинула авіабомбу на село на Донеччині: поранено трьох людей
Київ • УНН
росіяни атакували на село Щербинівці Бахмутського району. Внаслідок російського авіаудару поранено троє людей, також були пошкоджені житлові будинки та господарські споруди.
Сьогодні вдень, окупаційні війська рф завдали авіаудар по селу Щербинівці Бахмутського району. Внаслідок атаки поранено щонайменше трьох людей. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
29 лютого 2024 року, о 16:50, російська армія нанесла авіаудар, ймовірно, з використанням ФАБ-250 по селу Щербинівці Бахмутського району
Ворожа авіабомба поцілила у приватний житловий будинок, зруйнувавши його вщент. Від уламків та вибухової хвилі на території домоволодінь неподалік отримали поранення троє громадян.
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Зокрема, жінку 63 років, яка під час обстрілу перебувала в будинку, госпіталізували з мінно-вибуховою та черепно-мозковою травмами, струсом головного мозку та серцевим нападом.
Окрім того, тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали її 65-річний чоловік та їхній сусід 76 років, які перебували на вулиці.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)
Доповнення
Зазначається, що внаслідок російського авіаудару пошкоджено щонайменше 10 сусідніх будинків і господарських споруд.
Наразі прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
Нагадаємо
Сьогодні, 29 лютого, армія рф вчергове атакувала села Куп'янського району, що на Харківщині. Внаслідок ворожих обстрілів поранено 63-річного чоловіка.