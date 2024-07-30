Киев • УНН
За сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак погибли 4 человека, 5 ранены, повреждены десятки домов.
Российские войска за минувшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак погибли 4 человека, 5 ранены, повреждены десятки домов. Об этом сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
По его словам, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 30 июля такова:
Донеччина: війська рф поранили ще одного чоловіка - у Сіверську29 июля 2024, 13:24 • 24438 просмотров