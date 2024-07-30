Российские войска за минувшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак погибли 4 человека, 5 ранены, повреждены десятки домов. Об этом сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 30 июля такова:

Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Екатериновка и Максимильяновка. На Курахово россияне сбросили управляемую авиабомбу. В Гродовке погиб человек. В Николаевке Новогродовской громады повреждены 2 частных дома, многоэтажка и админздание. В Роге Покровской громады ранен человек, разрушено 5 домов, еще 30 повреждены.

Краматорский район. В Лимане повреждены 2 нежилых здания и 3 многоэтажки; в Заречном разрушены 9 домов, в Торском - повреждены 3. В Предтечино Константиновской громады поврежден дом.

Бахмутский район. В Торецке 3 человека погибли и 3 ранены, повреждены 5 домов. В Северске ранен человек, поврежден дом; еще 2 дома повреждены в Серебрянке.

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