Российские войска сегодня ранили в Северске мужчину, таким образом количество пострадавших от вражеских обстрелов в Донецкой области возросло до четырех, еще четыре человека погибли, сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 29 июля оккупационные войска атаковали населенные пункты Бахмутского и Покровского районов.

О вражеских атаках на Торецк и Гродовку, где в результате погибли четыре человека, а также трое получили ранения, сообщили ранее в ОВА.

росіяни обстріляли Торецьк та Гродівку на Донеччині: щонайменше 4 загиблих, є поранені

По данным прокуратуры, атака врага на Торецк была комбинированной - с применением авиации и артиллерии, три жертвы и трое пострадавших были в жилом квартале. Кроме того, враг обстрелял поселок Гродовка Покровского района, где также погиб человек.

В результате обстрела города Северск минно-взрывную травму и ранение плеча получил 66-летний гражданин. Он доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная помощь - сообщили в прокуратуре.

Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Тип использованного оружия уточняется.