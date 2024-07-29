В результате российских атак в Донецкой области погибли 4 человека, 4 получили ранения. Обстрелы произошли в Торецке, Гродовке и Северске, повреждены жилые дома.
Российские войска сегодня ранили в Северске мужчину, таким образом количество пострадавших от вражеских обстрелов в Донецкой области возросло до четырех, еще четыре человека погибли, сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, 29 июля оккупационные войска атаковали населенные пункты Бахмутского и Покровского районов.
О вражеских атаках на Торецк и Гродовку, где в результате погибли четыре человека, а также трое получили ранения, сообщили ранее в ОВА.
росіяни обстріляли Торецьк та Гродівку на Донеччині: щонайменше 4 загиблих, є поранені29 июля 2024, 10:32 • 27672 просмотра
По данным прокуратуры, атака врага на Торецк была комбинированной - с применением авиации и артиллерии, три жертвы и трое пострадавших были в жилом квартале. Кроме того, враг обстрелял поселок Гродовка Покровского района, где также погиб человек.
В результате обстрела города Северск минно-взрывную травму и ранение плеча получил 66-летний гражданин. Он доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная помощь
Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Тип использованного оружия уточняется.