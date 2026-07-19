Англия в матче с 10 голами победила Францию и завоевала бронзу ЧМ, Мбаппе обошел Месси по историческому рекорду

Сборная Англии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу, в результативном матче за третье место обыграв Францию со счетом 6:4. При этом нападающий французов Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, обойдя Лионеля Месси, пишет УНН.

Детали

Англичане фактически решили судьбу встречи еще до перерыва. Уже на 3-й минуте счет открыл Деклан Райс, а затем преимущество "трех львов" увеличили Эзри Конса и Букайо Сака, который оформил дубль. На перерыв команды ушли при счете 4:0 в пользу Англии.

После отдыха французы кардинально изменили ход игры. На 48-й минуте Килиан Мбаппе отыграл один мяч, а уже через шесть минут Брэдли Баркола сократил отставание до двух голов. На 66-й минуте Мбаппе оформил дубль и сделал счет 3:4, подарив Франции надежду на камбэк.

Однако на 87-й минуте Сака реализовал пенальти и оформил хет-трик, восстановив комфортное преимущество англичан. Уже в компенсированное время Усман Дембеле снова сократил отставание, однако последнее слово осталось за Джудом Беллингемом, который на 90+8-й минуте установил окончательный счет - 6:4.

Помимо бронзовых наград для Англии, матч стал историческим для Килиана Мбаппе. Благодаря дублю француз превзошел Лионеля Месси и стал самым результативным футболистом в истории чемпионатов мира.

Финал ЧМ-2026: Испания и Аргентина определят чемпиона мира