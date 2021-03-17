Активных COVID-больных в Киеве стало больше: за сутки еще 1,1 тыс. инфицированных, 25 человек умерли

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киеве количество активных больных коронавирусной болезнью возросло до 46 тысяч, только за минувшие сутки заболели 1,1 тыс. человек, умерли от болезни 25 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с карты СНБО по распространению коронавируса и данные мэра Киева Виталия Кличко.