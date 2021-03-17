Активних COVID-хворих у Києві побільшало: за добу ще 1,1 тис. інфікованих, 25 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Києві кількість активних хворих на коронавірусну хворобу зросла до 46 тисяч, лише за минулу добу захворіли 1,1 тис. людей, померли від хвороби 25 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з карти РНБО щодо поширення коронавірусу та дані мера Києва Віталія Кличка.
Цитата:
"Плюс 1121 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 148 831). Плюс 25 летальних випадків від вірусу (загалом 2961)", - написав Кличко у Telegram-каналі.
Деталі
Зі слів мера, у столиці за минулу добу захворіли:
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- 632 жінки віком від 18 до 97 років
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- 406 чоловіків віком від 18 до 91 року
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- 47 дівчаток від 4 місяців до 17 років та 36 хлопчиків від 2 місяців до 17 років
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Госпіталізували за добу ще 107 пацієнтів. 291 особа подолала коронавірус (загалом 99 880).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (175), Дарницькому (169) та Дніпровському (160).
За даними з карти РНБО про поширення коронавірусу, 45 990 людей хворіють на сьогодні у столиці, за добу кількість активних хворих зросла на 805 осіб.
Доповнення
В Україні на ранок 17 березня зафіксовано вже 1,489 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому 1,237 млн людей одужали, летальних випадків – 28 986.
Добовий приріст нових випадків захворювання, за 16 березня, - 11,8 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому кількість госпіталізованих більше ніж подвоїлася за добу і сягає 4,9 тисячі.
Наразі у країні хворіють 222 361 особа, за добу кількість активних хворих збільшилася на 6 077 осіб.