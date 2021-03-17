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Активних COVID-хворих у Києві побільшало: за добу ще 1,1 тис. інфікованих, 25 людей померли

Київ • УНН

 • 13073 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Києві кількість активних хворих на коронавірусну хворобу зросла до 46 тисяч, лише за минулу добу захворіли 1,1 тис. людей, померли від хвороби 25 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з карти РНБО щодо поширення коронавірусу та дані мера Києва Віталія Кличка.

Цитата:

"Плюс 1121 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 148 831). Плюс 25 летальних випадків від вірусу (загалом 2961)", - написав Кличко у Telegram-каналі.

Деталі

Зі слів мера, у столиці за минулу добу захворіли:

  • 632 жінки віком від 18 до 97 років
  • 406 чоловіків віком від 18 до 91 року
  • 47 дівчаток від 4 місяців до 17 років та 36 хлопчиків від 2 місяців до 17 років

Госпіталізували за добу ще 107 пацієнтів. 291 особа подолала коронавірус (загалом 99 880).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (175), Дарницькому (169) та Дніпровському (160).

За даними з карти РНБО про поширення коронавірусу, 45 990 людей хворіють на сьогодні у столиці, за добу кількість активних хворих зросла на 805 осіб.

Доповнення

В Україні на ранок 17 березня зафіксовано вже 1,489 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому 1,237 млн людей одужали, летальних випадків – 28 986.

Добовий приріст нових випадків захворювання, за 16 березня, - 11,8 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому кількість госпіталізованих більше ніж подвоїлася за добу і сягає 4,9 тисячі.

Наразі у країні хворіють 222 361 особа, за добу кількість активних хворих збільшилася на 6 077 осіб.

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