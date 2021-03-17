В Україні вже 1,489 млн випадків COVID-19, за добу - 11 833

КИЇВ. 17 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,489 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 16 березня, - 11,8 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому кількість госпіталізованих більше ніж подвоїлася за добу і сягає 4,9 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.