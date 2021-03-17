В Україні вже 1,489 млн випадків COVID-19, за добу - 11 833
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,489 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 16 березня, - 11,8 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому кількість госпіталізованих більше ніж подвоїлася за добу і сягає 4,9 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"11 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 березня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 4 887 осіб;
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- летальних випадків – 289;
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- одужало – 5 467 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 121 144 (зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 489 023 особи;
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- одужало – 1 237 676 осіб;
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- летальних випадків – 28 986;
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- проведено ПЛР-тестувань – 7 467 108.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 1 121 випадок;
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- Вінницька область – 750 випадків;
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- Волинська область – 239 випадків;
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- Дніпропетровська область – 539 випадків;
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- Донецька область – 373 випадки;
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- Житомирська область – 482 випадки;
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- Закарпатська – 557 випадків;
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- Запорізька область – 348 випадків;
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- Івано-Франківська область – 506 випадків;
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- Київська область – 630 випадків;
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- Кіровоградська область – 112 випадків;
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- Луганська область – 110 випадків;
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- Львівська область – 884 випадки;
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- Миколаївська область – 452 випадки;
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- Одеська область – 883 випадки;
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- Полтавська область – 265 випадків;
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- Рівненська область – 433 випадки;
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- Сумська область – 283 випадки;
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- Тернопільська область – 485 випадків;
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- Харківська область – 750 випадків;
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- Херсонська область – 66 випадків;
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- Хмельницька область – 703 випадки;
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- Черкаська область – 297 випадків;
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- Чернівецька область – 481 випадок;
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- Чернігівська область – 84 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".