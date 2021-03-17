В Украине уже 1,489 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 833

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,489 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 16 марта, - 11,8 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом количество госпитализированных выросло больше чем в два раза за сутки и достигает 4,9 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.