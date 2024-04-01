255 украинских детей были изъяты социальными службами у родителей за рубежом, - Лубинец

По состоянию на 31 декабря 2023 года Офис уполномоченного по правам человека получил информацию о 255 украинских детях, которых за рубежом забрали местные социальные службы. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью NV, передает УНН.

Детали

Как подчеркивает Лубинец, наихудшая ситуация сложилась в Германии - там зафиксирован 71 такой случай, далее следуют Польша (33), Италия (25), Чехия (24) и Швеция (17).

Таких ситуаций могло бы не быть, утверждает Лубинец, если бы граждане Украины, находящиеся в других странах, лучше знали тонкости местного законодательства.

"В январе 2024 года я как омбудсмен Украины направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в частности, с просьбой принять все возможные меры реагирования для налаживания сотрудничества на уровне компетентных органов и межправительственных/межгосударственных договоренностей с другими странами. Главная цель - способствовать возвращению (изъятых - ред.) детей-граждан Украины их законным представителям рассказал чиновник.

Известно, что сейчас Офис омбудсмена Украины обрабатывает обращение относительно 176 детей, отобранных у родителей и других законных представителей за рубежом.

По словам омбудсмена, распространенной причиной таких ситуаций является отсутствие соответствующих документов у родителей и других законных представителей, а также ненадлежащее, по законодательству ЕС, выполнение родительских обязанностей, то есть:

повышение голоса,

любое физическое воздействие на ребенка с целью успокоить,

оставление без присмотра взрослых на длительное время.

Как объясняет Лубинец, на решение соцорганов может повлиять агрессивное поведение самих детей или непосещение ими школы.

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