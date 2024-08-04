На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг был активным на Торецком и Купянском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 4 августа, передает УНН.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 49 авиаударов, сбросив 62 КАБа. Кроме этого, совершил более 5100 обстрелов, из них 106 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, пять средств ПВО, станцию РЛС, склад МТЗ и еще один важный объект оккупантов.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Тихого, Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений, в частности, возле Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Андреевки, Берестового, Стельмаховки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз неподалеку Макеевки, Невского и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спирного.

На Краматорском направлении шло 12 боев в районах Васюковки, Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении произошло 20 боестолкновений неподалеку от Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отбили 45 штурмовых действий в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиновое, Межевое, Карловка, Свиридоновка, Скучное, Ивановка и Яснобродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 11 атак возле Красногоровки, Георгиевки, Пантелеймоновки, Константиновки и Парасковиевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении российские войска совершили семь штурмов вблизи Водяного, Константиновки и Раздольного.

На Ореховском направлении два вражеских наступательных действия неподалеку Роботино не имели успеха.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

«В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения», - добавили в Генштабе.

За добу окупанти втратили 1150 військових та 5 танків