За сутки зафиксировано 140 боевых столкновений на фронте. Самые активные бои шли на Покровском, Торецком и Купянском направлениях, оккупанты потеряли 1150 военных и 5 танков.
На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг был активным на Торецком и Купянском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 4 августа, передает УНН.
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 49 авиаударов, сбросив 62 КАБа. Кроме этого, совершил более 5100 обстрелов, из них 106 - из реактивных систем залпового огня.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, пять средств ПВО, станцию РЛС, склад МТЗ и еще один важный объект оккупантов.
По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Тихого, Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений, в частности, возле Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Андреевки, Берестового, Стельмаховки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз неподалеку Макеевки, Невского и Тернов.
На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спирного.
На Краматорском направлении шло 12 боев в районах Васюковки, Часового Яра и Андреевки.
На Торецком направлении произошло 20 боестолкновений неподалеку от Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.
На Покровском направлении наши защитники отбили 45 штурмовых действий в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиновое, Межевое, Карловка, Свиридоновка, Скучное, Ивановка и Яснобродовка.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 11 атак возле Красногоровки, Георгиевки, Пантелеймоновки, Константиновки и Парасковиевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.
На Времовском направлении российские войска совершили семь штурмов вблизи Водяного, Константиновки и Раздольного.
На Ореховском направлении два вражеских наступательных действия неподалеку Роботино не имели успеха.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
«В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения», - добавили в Генштабе.
За добу окупанти втратили 1150 військових та 5 танків4 августа 2024, 04:51 • 27940 просмотров