Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях противника за последние сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 582910 человек, 8411 танков и 16255 бронемашин.
В пределах последних суток оккупанты потеряли 1150 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 04.08.24:
- Личный состав: 582910 (+1150).
- Танки: 8411 (+5).
- Бронированные боевые машины: 16255 (+17).
- Артиллерийские системы: 16276 (+59).
- РСЗВ: 1138 (+3).
- Средства ПВО: 911 (+3).
- Самолеты: 363.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 13103 (+41).
- Крылатые ракеты: 2412 (+2).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 22006 (+80).
- Специальная техника: 2734 (+11).
Данные уточняются.
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