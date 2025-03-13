13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром
Киев • УНН
Правоохранители Украины, Литвы и Латвии разоблачили 14 участников преступной организации. Мошенники выманивали деньги у граждан ЕС, представляясь банкирами и правоохранителями.
В результате спецоперации правоохранителей Украины, Литвы и Латвии разоблачили 14 участников преступной организации, которые обманули граждан ЕС более чем на 11 млн грн, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.
В марте 2025 года проведен ряд следственных действий и разоблачены участники преступной организации, которые обманывали граждан государств ЕС с помощью функционирования сall-центра на территории города Каменское Днепропетровской области. 14 участникам преступной организации сообщено о подозрении
Как указано, им инкриминируется завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах в составе преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 УК Украины).
По данным следствия, фигуранты представлялись правоохранителями и работниками иностранных банков и выманивали конфиденциальные данные банковских счетов, ключи и пароли доступа к интернет-банкингу.
Затем перечисляли деньги на подконтрольные счета и на "криптокошельки".
В настоящее время установлено 6 потерпевших, которых обманули более чем на 11 млн грн. Это граждане Литовской Республики и Украины.
Проведено 35 обысков, изъято почти 1 млн грн и $160 тыс. наличными, банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты, черновые записи, документация, автомобили.
13 участников преступной организации задержаны. Им избраны меры пресечения.
Как указано, операция проведена при поддержке Евроюста совместной следственной группой (JIT).
Обманули латвийцев на три млн грн: на Днепропетровщине будут судить 11 сотрудников мошеннических "саІІ-центров"19.03.24, 11:18 • 23637 просмотров