13 затриманих та мільйон готівкою: в Україні провели спільну з ЄС спецоперацію через схему з сall-центром

У результаті спецоперації правоохоронців України, Литви і Латвії викрили 14 учасників злочинної організації, які ошукали громадян ЄС на понад 11 млн грн, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.

У березні 2025 року проведено низку слідчих дій та викрито учасників злочинної організації, які ошукували громадян держав ЄС за допомогою функціонування сall-центру на території міста Кам’янське Дніпропетровської області. 14 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру - повідомили у прокуратурі.

Як вказано, їм інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, фігуранти представлялися правоохоронцями та працівниками іноземних банків і виманювали конфіденційні дані банківських рахунків, ключі і паролі доступу до інтернет-банкінгу.

Потім перераховували гроші на підконтрольні рахунки та на "криптогаманці".

Наразі встановлено 6 потерпілих, яких ошукали на понад 11 млн грн. Це громадяни Литовської Республіки та України.

Проведено 35 обшуків, вилучено майже 1 млн грн та $160 тис. готівкою, банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, документацію, автомобілі.

13 учасників злочинної організації затримано. Їм обрано запобіжні заходи.

Як вказано, операцію проведи за підтримки Євроюсту спільною слідчою групою (JIT).

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