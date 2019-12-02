Звіробій прийшла на допит до ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька - ред.) прийшла до Державного бюро розслідувань на допит, передає кореспондент УНН.
Так, Маруся Звіробій прийшла до ДБР на допит разом з адвокатом. Також під Державним бюро розслідувань зібралися активісти.
Нагадаємо, 28 листопада Державне бюро розслідувань проводило обшуки в будинку волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька - ред.) через погрози Президенту України Володимиру Зеленському.
Також відкрито кримінальне провадження стосовно народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовця Марусі Звіробій, які опублікували відео, на якому вони жорстко розкритикували Президента Володимира Зеленського у зв’язку із його візитом на Донбас.
Окрім того, Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру народному депутату від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовцю Марусі Звіробій через погрозу вбивства Президента України Володимира Зеленського.