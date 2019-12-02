Зверобой пришла на допрос в ГБР

Так, Маруся Зверобой пришла в ГБР на допрос вместе с адвокатом. Также под Государственным бюро расследований собрались активисты.

Напомним, 28 ноября Государственное бюро расследований проводило обыски в доме волонтера Маруси Зверобой (Елена Биленька - ред.) из-за угроз Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также, открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины и военнослужащего Маруси Зверобой, которые опубликовали видео, на котором они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.

Кроме того, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении народному депутату от фракции "Европейская солидарность" Софии Федине и военнослужащему Марусе Зверобой из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского.