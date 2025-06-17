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ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та знищили десятки одиниць техніки

Київ • УНН

 • 2316 перегляди

За добу українські захисники ліквідували 1060 росіян та знищили танк, 3 бойові броньовані машини, 20 артсистем, РСЗВ і 79 одиниць автомобільної техніки.

ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та знищили десятки одиниць техніки

Упродовж доби на російсько-українському фронті Сили оборони України ліквідували ще 1060 окупантів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1006120 (+1060) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10940 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 22814 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 29228 (+20)
          • РСЗВ ‒ 1419 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1187 (0)
              • літаків ‒ 416 (0)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40981 (+177)
                    • крилаті ракети ‒ 3346 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52175 (+79)
                            • спеціальна техніка ‒ 3916 (0)

                              Дані уточнюються.

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                              Gas TTF
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