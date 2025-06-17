ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и уничтожили десятки единиц техники

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет
05:19 • 4260 просмотра
Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет
16 июня, 13:59 • 54957 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 90962 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 89454 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 92801 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 172538 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 81064 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 78613 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
16 июня, 06:27 • 60458 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
16 июня, 05:14 • 56742 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.5м/с
55%
748мм
Популярные новости
Киев под атакой вражеских "Шахедов": работает ПВО, зафиксировано падение обломков, горят автомобили16 июня, 21:40 • 18981 просмотра
Россия подняла в небо два Ту-95МС с "Оленьи" - Воздушные силы ВСУ16 июня, 21:59 • 16725 просмотра
Массированная атака России на Киев: по меньшей мере 14 погибших, более 40 пострадавших16 июня, 22:15 • 23093 просмотра
В Киеве перебои с электроэнергией в некоторых районах на фоне атаки дронов16 июня, 22:46 • 21347 просмотра
Столица Украины под комбинированным ударом врага – КМВА16 июня, 23:28 • 20051 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 148589 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 170319 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 199486 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 271253 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 327287 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 29739 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 47108 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 111797 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 137407 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 95201 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и уничтожили десятки единиц техники

Киев • УНН

 • 1786 просмотра

За сутки украинские защитники ликвидировали 1060 россиян и уничтожили танк, 3 боевые бронированные машины, 20 артсистем, РСЗО и 79 единиц автомобильной техники.

ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и уничтожили десятки единиц техники

В течение суток на российско-украинском фронте Силы обороны Украины ликвидировали еще 1060 оккупантов и ряд единиц вражеской техники и вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1006120 (+1060) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10940 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 22814 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 29228 (+20)
          • РСЗО ‒ 1419 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1187 (0)
              • самолетов ‒ 416 (0)
                • вертолетов ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40981 (+177)
                    • крылатые ракеты ‒ 3346 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52175 (+79)
                            • специальная техника ‒ 3916 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В Донецкой области украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" заряженную снарядами с химическим оружием. 

                              На фронте за сутки более 135 боев: Генштаб ВСУ сообщил, где горячее всего17.06.25, 02:26 • 2482 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Донецкая область
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина
                              Tesla
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              S&P 500
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Brent Oil
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gold
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gas TTF
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9