ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и уничтожили десятки единиц техники
Киев • УНН
За сутки украинские защитники ликвидировали 1060 россиян и уничтожили танк, 3 боевые бронированные машины, 20 артсистем, РСЗО и 79 единиц автомобильной техники.
В течение суток на российско-украинском фронте Силы обороны Украины ликвидировали еще 1060 оккупантов и ряд единиц вражеской техники и вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1006120 (+1060) человек ликвидировано
- танков ‒ 10940 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 22814 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 29228 (+20)
- РСЗО ‒ 1419 (+1)
- средства ПВО ‒ 1187 (0)
- самолетов ‒ 416 (0)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40981 (+177)
- крылатые ракеты ‒ 3346 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52175 (+79)
- специальная техника ‒ 3916 (0)
Данные уточняются.
Напомним
В Донецкой области украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" заряженную снарядами с химическим оружием.
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