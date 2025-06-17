ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и уничтожили десятки единиц техники

В течение суток на российско-украинском фронте Силы обороны Украины ликвидировали еще 1060 оккупантов и ряд единиц вражеской техники и вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1006120 (+1060) человек ликвидировано

танков ‒ 10940 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 22814 (+3)

артиллерийских систем ‒ 29228 (+20)

РСЗО ‒ 1419 (+1)

средства ПВО ‒ 1187 (0)

самолетов ‒ 416 (0)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40981 (+177)

крылатые ракеты ‒ 3346 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52175 (+79)

специальная техника ‒ 3916 (0)

Данные уточняются.

Напомним

В Донецкой области украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" заряженную снарядами с химическим оружием.

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