ЗСУ інформують щодо активності російських "Шахедів" у кількох областях
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомляють про активність іранських безпілотників "Шахед" на північному сході Миколаївської області, які рухаються на північ, і ще одну групу, яка рухається вздовж кордону Миколаївської та Одеської областей у північно-західному напрямку. Також група "Шахедів" у Кіровоградській області рухається в напрямку Умані.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про активність ворожих "Шахедів" у декількох регіонах країни, передає УНН.
Деталі
Зафіксовано "Шахеди" на північному сході Миколаївщини, які рухаються на північ.
Також група безпілотних літальних апаратів просувається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід.
Водночас, інша група "Шахедів" у Кіровоградській області рухається в напрямку Умані.
Повітряні сили інформують про активність БпЛА на півдні 07.03.24, 23:37 • 26137 переглядiв