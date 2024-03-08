ВСУ информируют об активности российских "Шахедов" в нескольких областях

Визит делегации из Китая во главе с Ли Хуэе: какие встречи состоялись, о чем говорили

Андрей Ермак провел в Киеве брифинг для китайской делегации во главе с Ли Хуэй, Специальным представителем Правительства КНР по делам Евразии, во время которого обсудил ситуацию с безопасностью в Украине, "зерновой коридор", обмен пленными, защиту гражданских заложников и возвращение депортированных украинских детей.