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Зранку Київ стоїть у заторах

Зранку Київ стоїть у заторах

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Станом на 8:40 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

У заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Академіка Заболотного, Голосіївський проспект, бульвар Тараса Шевченка, Набережне шосе і вулиця Семена Скляренка.

Також ускладнено рух на вулиці Михайла Максимовича, проспекті Валерія Лобановського, Чоколівському бульварі, вулиці Михайла Грушевського та вулиці Богатирській.

На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Дарницьке шосе, проспект Соборності, Броварський проспект, проспект Визволителів і проспект Генерала Ватутіна.

Ускладнено рух на Південному, Дарницькому, Північному мосту, а також мосту Патона та Метро в напрямку правого берега.

Нагадаємо, біля залізничного вокзалу в Києві обвалилась огорожа.

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