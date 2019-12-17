Зранку Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Станом на 8:40 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
У заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Академіка Заболотного, Голосіївський проспект, бульвар Тараса Шевченка, Набережне шосе і вулиця Семена Скляренка.
Також ускладнено рух на вулиці Михайла Максимовича, проспекті Валерія Лобановського, Чоколівському бульварі, вулиці Михайла Грушевського та вулиці Богатирській.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Дарницьке шосе, проспект Соборності, Броварський проспект, проспект Визволителів і проспект Генерала Ватутіна.
Ускладнено рух на Південному, Дарницькому, Північному мосту, а також мосту Патона та Метро в напрямку правого берега.
Нагадаємо, біля залізничного вокзалу в Києві обвалилась огорожа.