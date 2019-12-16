Біля залізничного вокзалу у Києві обвалилася огорожа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На естакаді біля залізничного вокзалу "Київ-Пасажирський" обвалилася огорожа. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КК "Київавтодор".
"На естакаді від вул. Льва Толстого до залізничного вокзалу "Київ-Пасажирський" обвалилось бар’єрне огородження", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що естакада є частиною недобудованого паркінгу на привокзальній площі, і хоча дорога та тротуар що веде із привокзальної площі та перебувають на утриманні КП ШЕУ Соломянського району, однак огорожа на балансовому обліку не перебуває.
"Після інциденту було проведено термінову нараду разом із представниками ДСНС і РДА. Хоч, споруда не на балансі КП ШЕУ Солом’янського району, дорожники встановили тимчасове огородження", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, "Київавтодор" закликав КМДА відкрити підземний перехід біля ЦУМу.