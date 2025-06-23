Золото подешевшало на тлі стабільного долара та напруги навколо Ірану - Reuters

У понеділок котирування золота знизилися через зміцнення долара США. Ринки зберігають обережність, очікуючи на потенційну відповідь Ірану на авіаудари США по його ядерних об'єктах/ Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

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Станом на 08:20 за Гринвічем спотова ціна золота знизилася на 0,2% – до 3 тисяч 359 доларів 99 центів за унцію. Ф’ючерси на золото в США втратили 0,3%, опустившись до 3 тисяч 375 доларів 20 центів.

Американський долар зріс на 0,4% відносно основних світових валют, що зробило золото дорожчим для інвесторів, які використовують іншу валюту.

Вищі ціни на енергоносії можуть потенційно затримати зниження ставки ФРС та зміцнити долар. Численні геополітичні невизначеності, ймовірно, продовжуватимуть підтримувати та запобігати глибшій корекції цін – зазначив керівник відділу сировинних товарів Saxo Bank Оле Хансен.

Напруження на Близькому Сході зростає: Іран та Ізраїль обмінялися авіаційними та ракетними ударами. Світові ринки уважно стежать за реакцією Тегерана після того, як США атакували ядерний об’єкт Фордо, скинувши 30-тисячні бомби для знищення бункерів. У відповідь Іран пообіцяв оборонятися.

Президент США Дональд Трамп натякнув на можливу зміну режиму в Ісламській Республіці, що лише посилило невизначеність для глобальних ринків, вважають аналітики Reuters.

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Авіаудари США по Ірану на початку тижня додали напруги до загального інфляційного прогнозу та очікувань економічної активності. Це відбувається напередодні важливих економічних публікацій та виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла у Конгресі.

Минулого тижня ФРС зберегла облікову ставку без змін, проте скоригувала прогноз щодо майбутніх знижень. Нині інвестори очікують зниження ставки на 50 базисних пунктів до кінця року, з початком у жовтні.

Злитки традиційно показують кращу динаміку в умовах низьких ставок і фінансової турбулентності.

Ціни на інші метали

Станом на ранок, срібло зросло в ціні на 0,4% – до 36 доларів 12 центів за унцію. Платина подорожчала на 2,3%, до 1 тисячі 293 доларів 90 центів. Паладій додав 2,5%, до 1 тисячі 70 доларів 33 центи.

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