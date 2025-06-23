Золото подешевело на фоне стабильного доллара и напряженности вокруг Ирана - Reuters

В понедельник котировки золота снизились из-за укрепления доллара США. Рынки сохраняют осторожность, ожидая потенциального ответа Ирана на авиаудары США по его ядерным объектам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По состоянию на 08:20 по Гринвичу спотовая цена золота снизилась на 0,2% – до 3 тысяч 359 долларов 99 центов за унцию. Фьючерсы на золото в США потеряли 0,3%, опустившись до 3 тысяч 375 долларов 20 центов.

Американский доллар вырос на 0,4% по отношению к основным мировым валютам, что сделало золото дороже для инвесторов, использующих другую валюту.

Более высокие цены на энергоносители могут потенциально задержать снижение ставки ФРС и укрепить доллар. Многочисленные геополитические неопределенности, вероятно, будут продолжать поддерживать и предотвращать более глубокую коррекцию цен – отметил руководитель отдела сырьевых товаров Saxo Bank Оле Хансен.

Напряжение на Ближнем Востоке растет: Иран и Израиль обменялись авиационными и ракетными ударами. Мировые рынки внимательно следят за реакцией Тегерана после того, как США атаковали ядерный объект Фордо, сбросив 30-тонные бомбы для уничтожения бункеров. В ответ Иран пообещал обороняться.

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможную смену режима в Исламской Республике, что лишь усилило неопределенность для глобальных рынков, считают аналитики Reuters.

Дополнительно

Авиаудары США по Ирану в начале недели добавили напряженности к общему инфляционному прогнозу и ожиданиям экономической активности. Это происходит накануне важных экономических публикаций и выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе.

На прошлой неделе ФРС сохранила учетную ставку без изменений, однако скорректировала прогноз по будущим снижениям. Сейчас инвесторы ожидают снижения ставки на 50 базисных пунктов до конца года, с началом в октябре.

Слитки традиционно показывают лучшую динамику в условиях низких ставок и финансовой турбулентности.

Цены на другие металлы

По состоянию на утро, серебро выросло в цене на 0,4% – до 36 долларов 12 центов за унцию. Платина подорожала на 2,3%, до 1 тысячи 293 долларов 90 центов. Палладий прибавил 2,5%, до 1 тысячи 70 долларов 33 цента.

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