Ракетний удар Ірану спричинив відключення світла в Ізраїлі: деталі

Іран випустив нову партію ракет по Ізраїлю за останню годину – це призвело до відключення світла в деяких регіонах країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на AlJiazeera.

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За даними ЗМІ, Іран випустив вісім ракет чотирма залпами в першому раунді атак за останню годину.

Військові перехопили більшість ракет, але одна з них впала біля стратегічного об'єкту Ізраїльської електричної компанії (IEC) на півдні країни. Влучання ракети спричинило перебої в електропостачанні в цьому районі, додали у відомстві.

Нагадаємо

Після ударів США по Ірану країни Перської затоки посилюють заходи безпеки. Зокрема, Бахрейн і Кувейт вживають надзвичайних заходів, а інші регіональні держави закликають до деескалації та дипломатичного врегулювання конфлікту.