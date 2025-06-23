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Ракетный удар Ирана вызвал В Израиле отключение света: детали

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Иран совершил ракетный обстрел Израиля, восемь ракет были выпущены четырьмя залпами. Одна из ракет попала вблизи стратегического энергетического объекта, что привело к отключениям электроэнергии в южных регионах.

Ракетный удар Ирана вызвал В Израиле отключение света: детали

Иран выпустил новую партию ракет по Израилю за последний час – это привело к отключению света в некоторых регионах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AlJiazeera.

Детали

По данным СМИ, Иран выпустил восемь ракет четырьмя залпами в первом раунде атак за последний час.

Военные перехватили большинство ракет, но одна из них упала возле стратегического объекта Израильской электрической компании (IEC) на юге страны. Попадание ракеты вызвало перебои в электроснабжении в этом районе, добавили в ведомстве.

Напомним

После ударов США по Ирану страны Персидского залива усиливают меры безопасности. В частности, Бахрейн и Кувейт принимают чрезвычайные меры, а другие региональные государства призывают к деэскалации и дипломатическому урегулированию конфликта.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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