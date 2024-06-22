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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Зник під час купання з братом на річці Черемош: водолази знайшли тіло 17-річного хлопця

Київ • УНН

 • 14941 перегляди

У річці Черемош в Івано-Франківській області водолази знайшли тіло 17-річного хлопця, який зник під час купання з братом 20 червня.

Зник під час купання з братом на річці Черемош: водолази знайшли тіло 17-річного хлопця

В Івано-Франківській області водолази виявили тіло 17-річного хлопця, який зник на річці Черемош ще 20 червня під час купання з братом, повідомили у суботу в ГУ ДСНС в області, пише УНН.

Деталі

З вечора четверга тривали пошуки підлітка, який зник з поля зору під час купання на водоймі 20 червня ввечері у селі Завалля Коломийського району. "Того дня двоє братів пішли купатися на річку, старший хлопець, перебуваючи у воді не втримав рівновагу і впав у воду, після чого течією його віднесло на більшу глибину, де останній зник з поля зору", - розповіли у ДСНС.

"Сьогодні зранку водолази виявили тіло підлітка у річці Черемош, та передали працівникам поліції", - вказали рятувальники.

До пошуків також долучалися працівники поліції та місцеве населення. Обстеження території проводилось з допомогою БПЛА. На місці події працювала психологиня Головного управління, яка надавала необхідну психологічну допомогу близьким зниклого юнака.

На Буковині виявили тіло 15-річного хлопця, який два дні тому зник на Дністрі14.06.24, 23:56 • 18914 переглядiв

Юлія Шрамко

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