Зник під час купання з братом на річці Черемош: водолази знайшли тіло 17-річного хлопця
Київ • УНН
У річці Черемош в Івано-Франківській області водолази знайшли тіло 17-річного хлопця, який зник під час купання з братом 20 червня.
В Івано-Франківській області водолази виявили тіло 17-річного хлопця, який зник на річці Черемош ще 20 червня під час купання з братом, повідомили у суботу в ГУ ДСНС в області, пише УНН.
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З вечора четверга тривали пошуки підлітка, який зник з поля зору під час купання на водоймі 20 червня ввечері у селі Завалля Коломийського району. "Того дня двоє братів пішли купатися на річку, старший хлопець, перебуваючи у воді не втримав рівновагу і впав у воду, після чого течією його віднесло на більшу глибину, де останній зник з поля зору", - розповіли у ДСНС.
"Сьогодні зранку водолази виявили тіло підлітка у річці Черемош, та передали працівникам поліції", - вказали рятувальники.
До пошуків також долучалися працівники поліції та місцеве населення. Обстеження території проводилось з допомогою БПЛА. На місці події працювала психологиня Головного управління, яка надавала необхідну психологічну допомогу близьким зниклого юнака.
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