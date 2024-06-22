Исчез во время купания с братом на реке Черемош: водолазы нашли тело 17-летнего парня

В Ивано-Франковской области водолазы обнаружили тело 17-летнего парня, который пропал на реке Черемош еще 20 июня во время купания с братом, сообщили в субботу в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.

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С вечера четверга продолжались поиски подростка, который скрылся из виду во время купания на водоеме 20 июня вечером в селе Завалье Коломыйского района. "в тот день двое братьев пошли купаться на реку, старший парень, находясь в воде не удержал равновесие и упал в воду, после чего течением его унесло на большую глубину, где последний скрылся из виду", - рассказали в ГСЧС.

"Сегодня утром водолазы обнаружили тело подростка в реке Черемош, и передали работникам полиции", - указали спасатели.

К поискам также присоединились сотрудники полиции и местное население. Обследование территории проводилось с помощью БПЛА. На месте происшествия работала психология Главного управления, которая оказывала необходимую психологическую помощь близким пропавшего юноши.

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