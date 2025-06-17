Зміни до роботи СМКОР: у податковій розповіли, на якому етапі підготовка

Перша заступниця голови Державної податкової служби Леся Карнаух повідомила, на якому етапі перебуває підготовка змін до постанови, яка регулює роботу Системи моніторингу оцінки ризиків (СМКОР). Також під час KIEF TALKS: "Нові правила гри: податкова як сервіс" вона розповіла, на що саме спиралася податкова при підготовці цих новел, передає кореспондент УНН.

За словами Карнаух, команда податкової ретельно вивчила усі нюанси та те, яким чином можна зменшити відсоток блокувань.

І ми подивилися з командою, що ми можемо зробити, і як ви пам'ятаєте, ми активно запустили тренд по поданню таблиць даних - зазначила Карнаух.

Були також задіяні консультативні центри при податкових служба у кожному регіоні. Однак, за словами Карнаух, ці дії хоч і дали результат, але не остаточний - його можна покращити.

І тому на цьому етапі ми уже розробили проект змін до постанови №1165, і дуже сподіваємося, що наступним кроком, який підштовхне нас до дійсно справедливого показника, це будуть відповідні зміни до постанови. Ми прораховували, ми брали великі масиви даних. І цей підхід ми застосували під час підготовки змін до постанови №1165. Наразі в Мінфіні вже відбулося засідання робочої групи за участі незалежних експертів - додала Карнаух.

За її словами, на цьому тижні може відбутися наступне засідання і найближчим часом зміни до постанови можуть бути винесені на розгляд уряду.

В цілому ми дуже активно розбиралися над ефективністю цієї програми. Насправді СМКОР в питанні адміністрування податку на додану вартість - це надзвичайно ефективний інструмент. Він дозволяє відслідковувати весь ланцюг від моменту виникнення вартості товару до моменту її реалізації, і він дуже допомагає державі та бізнесу. Те, що ми бачимо, то нам в СМКОР не вистачає наразі належної координації з митницею, з митними деклараціями - додала заступниця голови ДПС.

Нагадаємо

За перші чотири місяці 2025 року кількість підприємств, віднесених до ризикових зменшилась на 12 тисяч, а відсоток блокування накладних було знижено до 0,36-0,37% в середньому по країні.