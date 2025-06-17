Зміни до роботи СМКОР: у податковій розповіли, на якому етапі підготовка

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
16:49 • 12580 перегляди
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
17 червня, 10:46 • 125090 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 159575 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 150583 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 200275 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 178587 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 166916 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 135416 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 108458 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 180211 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
57%
750мм
Популярнi новини
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 118828 перегляди
Трамп про атаку рф на Київ: "Схоже, я маю подивитися на це"17 червня, 11:15 • 35387 перегляди
Адміністрація Трампа згорнула групу тиску на рф щодо переговорів з Україною - Reuters17 червня, 11:16 • 57628 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date15:09 • 24683 перегляди
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України15:35 • 47855 перегляди
Публікації
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України15:35 • 48697 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 289171 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 319643 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 336221 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 406490 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Железняк Ярослав Іванович
Кравченко Руслан Андрійович
Костін Андрій Євгенович
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Kyiv
Сполучені Штати Америки
Israel
Іран
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date15:09 • 25381 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 119453 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 101656 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 115256 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 175913 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

Зміни до роботи СМКОР: у податковій розповіли, на якому етапі підготовка

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

ДПС розробила проєкт змін до постанови №1165 для справедливого показника. Наразі в Мінфіні вже відбулося засідання робочої групи за участі незалежних експертів.

Зміни до роботи СМКОР: у податковій розповіли, на якому етапі підготовка

Перша заступниця голови Державної податкової служби Леся Карнаух повідомила, на якому етапі перебуває підготовка змін до постанови, яка регулює роботу Системи моніторингу оцінки ризиків (СМКОР). Також під час KIEF TALKS: "Нові правила гри: податкова як сервіс" вона розповіла, на що саме спиралася податкова при підготовці цих новел, передає кореспондент УНН.

За словами Карнаух, команда податкової ретельно вивчила усі нюанси та те, яким чином можна зменшити відсоток блокувань.

І ми подивилися з командою, що ми можемо зробити, і як ви пам'ятаєте, ми активно запустили тренд по поданню таблиць даних 

- зазначила Карнаух.

Були також задіяні консультативні центри при податкових служба у кожному регіоні. Однак, за словами Карнаух, ці дії хоч і дали результат, але не остаточний - його можна покращити.

І тому на цьому етапі ми уже розробили проект змін до постанови №1165, і дуже сподіваємося, що наступним кроком, який підштовхне нас до дійсно справедливого показника, це будуть відповідні зміни до постанови. Ми прораховували, ми брали великі масиви даних. І цей підхід ми застосували під час підготовки змін до постанови №1165. Наразі в Мінфіні вже відбулося засідання робочої групи за участі незалежних експертів 

- додала Карнаух.

За її словами, на цьому тижні може відбутися наступне засідання і найближчим часом зміни до постанови можуть бути винесені на розгляд уряду.

В цілому ми дуже активно розбиралися над ефективністю цієї програми. Насправді СМКОР в питанні адміністрування податку на додану вартість - це надзвичайно ефективний інструмент. Він дозволяє відслідковувати весь ланцюг від моменту виникнення вартості товару до моменту її реалізації, і він дуже допомагає державі та бізнесу. Те, що ми бачимо, то нам в СМКОР не вистачає наразі належної координації з митницею, з митними деклараціями 

- додала заступниця голови ДПС.

Нагадаємо

За перші чотири місяці 2025 року кількість підприємств, віднесених до ризикових зменшилась на 12 тисяч, а відсоток блокування накладних було знижено до 0,36-0,37% в середньому по країні.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаФінанси
Державна податкова служба України
Міністерство фінансів України
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9