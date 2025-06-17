Изменения в работе СМКОР: в налоговой рассказали, на каком этапе подготовка

Первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух сообщила, на каком этапе находится подготовка изменений в постановление, регулирующее работу Системы мониторинга оценки рисков (СМКОР). Также во время KIEF TALKS: "Новые правила игры: налоговая как сервис" она рассказала, на что именно опиралась налоговая при подготовке этих новелл, передает корреспондент УНН.

По словам Карнаух, команда налоговой тщательно изучила все нюансы и то, каким образом можно уменьшить процент блокировок.

И мы посмотрели с командой, что мы можем сделать, и как вы помните, мы активно запустили тренд по подаче таблиц данных - отметила Карнаух.

Были также задействованы консультативные центры при налоговых службах в каждом регионе. Однако, по словам Карнаух, эти действия хоть и дали результат, но не окончательный - его можно улучшить.

И поэтому на этом этапе мы уже разработали проект изменений в постановление №1165, и очень надеемся, что следующим шагом, который подтолкнет нас к действительно справедливому показателю, это будут соответствующие изменения в постановление. Мы просчитывали, мы брали большие массивы данных. И этот подход мы применили при подготовке изменений в постановление №1165. Сейчас в Минфине уже состоялось заседание рабочей группы с участием независимых экспертов - добавила Карнаух.

По ее словам, на этой неделе может состояться следующее заседание и в ближайшее время изменения в постановление могут быть вынесены на рассмотрение правительства.

В целом мы очень активно разбирались над эффективностью этой программы. На самом деле СМКОР в вопросе администрирования налога на добавленную стоимость - это чрезвычайно эффективный инструмент. Он позволяет отслеживать всю цепь от момента возникновения стоимости товара до момента ее реализации, и он очень помогает государству и бизнесу. То, что мы видим, то нам в СМКОР не хватает сейчас надлежащей координации с таможней, с таможенными декларациями - добавила заместитель председателя ГНС.

Напомним

За первые четыре месяца 2025 года количество предприятий, отнесенных к рисковым уменьшилось на 12 тысяч, а процент блокировки накладных был снижен до 0,36-0,37% в среднем по стране.