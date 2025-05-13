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Зміни до Бюджетного кодексу для угоди про копалини з США пройшли головний комітет ВР

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

Комітет ВР схвалив зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про корисні копалини між Україною та США. Внесок України оцінюється в 3 млрд грн за 5 років.

Зміни до Бюджетного кодексу для угоди про копалини з США пройшли головний комітет ВР

Законопроєкт №13256 про зміни у Бюджетний кодекс для імплементації угоди про копалини між Україною та США схвалив за основу комітет Верховної Ради з питань бюджету, головний для цього проєкту закону, повідомила голова комітету, нардепка Роксолана Підласа у вівторок у Facebook, пише УНН.

Бюджетний комітет рекомендував прийняти за основу зміни до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди "про копалини" (№13256). Зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

- написала Підласа.

Внесок України, з її слів, складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

  • ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до угоди) з нових ліцензій;
    • видачі нових спецдозволів на користування надрами;
      • реалізації державної частини продукції по нових угодах про розподіл продукції.

        Ці гроші будуть, за її словами, зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно, Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.

        "Порядок цифр щодо внесків з боку України - близько 3 млрд грн за 5 років (принаймні, якби угода була підписана в 2019 році, то саме така сума надійшла би до Фонду як внесок України до цього часу)", - зазначила Підласа.

        Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, зміни в Бюджетний кодекс щодо угоди по копалинах - "головне питання сьогодні, яке планує розглянути Рада".

        "Зверніть увагу, що рішення тільки за основу. Відповідно сьогодні Рада схвалить законопроект у першому читанні і, враховуючи графік роботи Ради, то фінальне голосування можливе лише напочатку червня", - зауважив нардеп Ярослав Железняк у Telegram з приводу рішення комітету.

        Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи07.05.25, 21:29 • 125950 переглядiв

        Доповнення

        Україна раніше підписала угоду зі США про створення інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини.

        Згодом її ратифікувала Верховна Рада.

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        ЕкономікаПолітика
        Олексій Гончаренко
        Верховна Рада
        Сполучені Штати
        Ярослав Железняк
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