Зміни до Бюджетного кодексу для угоди про копалини з США пройшли головний комітет ВР

Законопроєкт №13256 про зміни у Бюджетний кодекс для імплементації угоди про копалини між Україною та США схвалив за основу комітет Верховної Ради з питань бюджету, головний для цього проєкту закону, повідомила голова комітету, нардепка Роксолана Підласа у вівторок у Facebook, пише УНН.

Бюджетний комітет рекомендував прийняти за основу зміни до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди "про копалини" (№13256). Зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови - написала Підласа.

Внесок України, з її слів, складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до угоди) з нових ліцензій;

видачі нових спецдозволів на користування надрами;

реалізації державної частини продукції по нових угодах про розподіл продукції.

Ці гроші будуть, за її словами, зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно, Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.

"Порядок цифр щодо внесків з боку України - близько 3 млрд грн за 5 років (принаймні, якби угода була підписана в 2019 році, то саме така сума надійшла би до Фонду як внесок України до цього часу)", - зазначила Підласа.

Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, зміни в Бюджетний кодекс щодо угоди по копалинах - "головне питання сьогодні, яке планує розглянути Рада".

"Зверніть увагу, що рішення тільки за основу. Відповідно сьогодні Рада схвалить законопроект у першому читанні і, враховуючи графік роботи Ради, то фінальне голосування можливе лише напочатку червня", - зауважив нардеп Ярослав Железняк у Telegram з приводу рішення комітету.

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

Доповнення

Україна раніше підписала угоду зі США про створення інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини.

Згодом її ратифікувала Верховна Рада.