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Изменения в Бюджетный кодекс для соглашения об ископаемых с США прошли главный комитет ВР

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Комитет ВР одобрил изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Взнос Украины оценивается в 3 млрд грн за 5 лет.

Изменения в Бюджетный кодекс для соглашения об ископаемых с США прошли главный комитет ВР

Законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для имплементации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США одобрил за основу комитет Верховной Рады по вопросам бюджета, главный для этого проекта закона, сообщила председатель комитета, нардеп Роксолана Пидласа во вторник в Facebook, пишет УНН.

Бюджетный комитет рекомендовал принять за основу изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения "о полезных ископаемых" (№13256). Изменения в Бюджетный кодекс необходимы для воплощения положения о наполнении американско-украинского инвестиционного фонда восстановления

- написала Пидласа.

Взнос Украины, по ее словам, будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:

  • ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к соглашению) с новых лицензий;
    • выдачи новых спецразрешений на пользование недрами;
      • реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

        Эти деньги будут, по ее словам, зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (вероятно, Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления.

        "Порядок цифр по взносам со стороны Украины - около 3 млрд грн за 5 лет (по крайней мере, если бы соглашение было подписано в 2019 году, то именно такая сумма поступила бы в Фонд в качестве взноса Украины к этому времени)", - отметила Пидласа.

        Как указал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, изменения в Бюджетный кодекс относительно соглашения по полезным ископаемым - "главный вопрос сегодня, который планирует рассмотреть Рада".

        "Обратите внимание, что решение только за основу. Соответственно сегодня Рада одобрит законопроект в первом чтении и, учитывая график работы Рады, то финальное голосование возможно лишь в начале июня", - отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram по поводу решения комитета.

        Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы07.05.25, 21:29 • 125944 просмотра

        Дополнение

        Украина ранее подписала соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления, который называют соглашением о полезных ископаемых.

        Впоследствии его ратифицировала Верховная Рада.

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        Экономикаполитика
        Алексей Гончаренко
        Верховная Рада
        Соединенные Штаты
        Ярослав Железняк
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