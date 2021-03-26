Зіткнення потягів в Єгипті: українців серед постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів в провінції Сохаг українців немає. Про це у Twitter написав речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.
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“За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів в провінції Сохаг”, — написав Ніколенко.
Що було раніше
Ніколенко повідомляв, що в Єгипті щонайменше 32 людини загинули та понад 60 отримали поранення внаслідок зіткнення двох потягів.
У 2018 році в Єгипті сталась ще одна смертельна аварія з двома поїздами. Так, на півночі Єгипту зіткнулися вантажний і пасажирський потяги, в результаті чого 15 людей загинули, ще 40 отримали поранення.