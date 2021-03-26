Зіткнення потягів в Єгипті: українців серед постраждалих немає

Цитата

“За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів в провінції Сохаг”, — написав Ніколенко.

Що було раніше

Ніколенко повідомляв, що в Єгипті щонайменше 32 людини загинули та понад 60 отримали поранення внаслідок зіткнення двох потягів.

У 2018 році в Єгипті сталась ще одна смертельна аварія з двома поїздами. Так, на півночі Єгипту зіткнулися вантажний і пасажирський потяги, в результаті чого 15 людей загинули, ще 40 отримали поранення.