Журналістам показали, як триває реформа шкільного харчування в Одесі (відео)
Київ • УНН
Перша леді України відвідала 4 об'єкти, де впроваджується реформа шкільного харчування в Одеській області. Там відпрацьовують різні моделі організації харчування, обговорюючи вплив реформи на освіту й економіку.
В Одеській області триває активне впровадження реформи шкільного харчування, з її перебігом разом з журналістами ознайомилася перша леді Олена Зеленська, пише УНН.
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Журналістам продемонстрували 4 обʼєкти, які функціонують за стандартами реформи. Учасники престуру ознайомилися з моделями організації харчування дітей та обговорили роль освіти для забезпечення необхідної кількості фахівців і вплив на економіку. Реалізацію моделі "базова кухня" розглянули на прикладі одного з дитсадків.
Також учасники престуру оглянули Прилиманський ліцей, де триває комплексний ремонт харчоблока, відвідали Одеський центр професійно-технічної освіти, де функціонує один із трьох у регіоні кулінарних хабів.
Ніхто не втілював подібної реформи під час оборони. І то важливіший для її команди кожен зворотний зв’язок – від преси, батьків, кухарів, усіх, кому не байдуже піклування про дітей. Бо саме зараз особливо мусимо боронити їхню стійкість, сили вчитися й жити. І гідний шкільний обід – один зі складників нашої турботи
Вона зазначила, що результати реформи шкільного харчування продемонструють під час Європейського регіонального саміту шкільного харчування, який відбудеться 12–13 листопада в Києві.
Докладніше про реформу дитячого харчування на Одещині – в нашому сюжеті.
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