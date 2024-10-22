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Журналістам показали, як триває реформа шкільного харчування в Одесі (відео)

Київ • УНН

 • 22810 перегляди

Перша леді України відвідала 4 об'єкти, де впроваджується реформа шкільного харчування в Одеській області. Там відпрацьовують різні моделі організації харчування, обговорюючи вплив реформи на освіту й економіку.

Журналістам показали, як триває реформа шкільного харчування в Одесі (відео)

В Одеській області триває активне впровадження реформи шкільного харчування, з її перебігом разом з журналістами ознайомилася перша леді Олена Зеленська, пише УНН.

Деталі

Журналістам продемонстрували 4 обʼєкти, які функціонують за стандартами реформи. Учасники престуру ознайомилися з моделями організації харчування дітей та обговорили роль освіти для забезпечення необхідної кількості фахівців і вплив на економіку. Реалізацію моделі "базова кухня" розглянули на прикладі одного з дитсадків.

Також учасники престуру оглянули Прилиманський ліцей, де триває комплексний ремонт харчоблока, відвідали Одеський центр професійно-технічної освіти, де функціонує один із трьох у регіоні кулінарних хабів. 

Ніхто не втілював подібної реформи під час оборони. І то важливіший для її команди кожен зворотний зв’язок – від преси, батьків, кухарів, усіх, кому не байдуже піклування про дітей. Бо саме зараз особливо мусимо боронити їхню стійкість, сили вчитися й жити. І гідний шкільний обід – один зі складників нашої турботи

- сказала Олена Зеленська.

Вона зазначила, що результати реформи шкільного харчування продемонструють під час Європейського регіонального саміту шкільного харчування, який відбудеться 12–13 листопада в Києві.

Докладніше про реформу дитячого харчування на Одещині – в нашому сюжеті.

Нагадаємо

Уряд України виділив 2 млрд грн на безоплатне харчування учнів 1-4 класів з жовтня 2024 року. Кошти передадуть місцевим громадам як субвенцію для забезпечення гарячими обідами всіх молодших школярів.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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