Журналистам показали, как идет реформа школьного питания в Одессе (видео)

ukenru
УНН ищет редактора ленты новостей
  •  72108 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Эксклюзив
Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
  •  92625 просмотра

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
  •  101534 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
  •  102834 просмотра

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

Эксклюзив
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
  •  110727 просмотра

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
  •  91959 просмотра

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

Эксклюзив
АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
  •  79886 просмотра

АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

Эксклюзив
"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи
  •  76733 просмотра

"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ
  •  117562 просмотра

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
21 октября 2024, 15:20  •  141283 просмотра

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В портах Одесской области усилят оборонительные меры - Алексей Кулеба

В портах Одесской области усилят оборонительные меры - Алексей Кулеба

  •  59014 просмотра
пхеньян отвергает сообщения об отправке своих солдат для помощи в агрессии рф против Украины

пхеньян отвергает сообщения об отправке своих солдат для помощи в агрессии рф против Украины

  •  39223 просмотра
Украина получит разминирующую технику от Швейцарии

Украина получит разминирующую технику от Швейцарии

  •  57754 просмотра
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  106523 просмотра
Спасатели достали тело женщины из-под завалов дома в селе Янтарное в Донецкой области

Спасатели достали тело женщины из-под завалов дома в селе Янтарное в Донецкой области

  •  17846 просмотра
публикации
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  106523 просмотра
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
Эксклюзив

  •  110728 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

  •  111060 просмотра
Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

  •  117562 просмотра
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

21 октября 2024, 15:20  •  141283 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

  •  81096 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

21 октября 2024, 15:09  •  100112 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  128550 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  164541 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  112987 просмотра
Актуальное
Журналистам показали, как идет реформа школьного питания в Одессе (видео)

Журналистам показали, как идет реформа школьного питания в Одессе (видео)

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 18:10  •  2202 просмотра

Read in English

Первая леди Украины посетила 4 объекта, где внедряется реформа школьного питания в Одесской области. Там отрабатывают различные модели организации питания, обсуждая влияние реформы на образование и экономику.

В Одесской области продолжается активное внедрение реформы школьного питания, с ее ходом вместе с журналистами ознакомилась первая леди Елена Зеленская, пишет УНН.

Детали

Журналистам продемонстрировали 4 объекта, которые функционируют по стандартам реформы. Участники престура ознакомились с моделями организации питания детей и обсудили роль образования для обеспечения необходимого количества специалистов и влияние на экономику. Реализацию модели "базовая кухня" рассмотрели на примере одного из детсадов.

Также участники престура осмотрели Прилиманский лицей, где продолжается комплексный ремонт пищеблока, посетили Одесский центр профессионально-технического образования, где функционирует один из трех в регионе кулинарных хабов. 

Никто не воплощал подобную реформу во время обороны. И тем важнее для ее команды каждая обратная связь - от прессы, родителей, поваров, всех, кому не безразлична забота о детях. Потому что именно сейчас особенно должны защищать их стойкость, силы учиться и жить. И достойный школьный обед - одна из составляющих нашей заботы

- сказала Елена Зеленская.

Она отметила, что результаты реформы школьного питания продемонстрируют во время Европейского регионального саммита школьного питания, который состоится 12-13 ноября в Киеве.

Подробнее о реформе детского питания в Одесской области - в нашем сюжете.

Напомним

Правительство Украины выделило 2 млрд грн на бесплатное питание учеников 1-4 классов с октября 2024 года. Средства передадут местным общинам как субвенцию для обеспечения горячими обедами всех младших школьников.

Киевщина одна из первых начала реформу школьного питания: Кравченко рассказал о результатах22 октября 2024, 11:14 • 12491 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоУНН-Одесса
olena-zelenskaЕлена Зеленская
odessaОдесса
kievКиев