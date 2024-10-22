Журналистам показали, как идет реформа школьного питания в Одессе (видео)
Киев • УНН
Первая леди Украины посетила 4 объекта, где внедряется реформа школьного питания в Одесской области. Там отрабатывают различные модели организации питания, обсуждая влияние реформы на образование и экономику.
В Одесской области продолжается активное внедрение реформы школьного питания, с ее ходом вместе с журналистами ознакомилась первая леди Елена Зеленская, пишет УНН.
Детали
Журналистам продемонстрировали 4 объекта, которые функционируют по стандартам реформы. Участники престура ознакомились с моделями организации питания детей и обсудили роль образования для обеспечения необходимого количества специалистов и влияние на экономику. Реализацию модели "базовая кухня" рассмотрели на примере одного из детсадов.
Также участники престура осмотрели Прилиманский лицей, где продолжается комплексный ремонт пищеблока, посетили Одесский центр профессионально-технического образования, где функционирует один из трех в регионе кулинарных хабов.
Никто не воплощал подобную реформу во время обороны. И тем важнее для ее команды каждая обратная связь - от прессы, родителей, поваров, всех, кому не безразлична забота о детях. Потому что именно сейчас особенно должны защищать их стойкость, силы учиться и жить. И достойный школьный обед - одна из составляющих нашей заботы
Она отметила, что результаты реформы школьного питания продемонстрируют во время Европейского регионального саммита школьного питания, который состоится 12-13 ноября в Киеве.
Подробнее о реформе детского питания в Одесской области - в нашем сюжете.
Напомним
Правительство Украины выделило 2 млрд грн на бесплатное питание учеников 1-4 классов с октября 2024 года. Средства передадут местным общинам как субвенцию для обеспечения горячими обедами всех младших школьников.
Киевщина одна из первых начала реформу школьного питания: Кравченко рассказал о результатах22 октября 2024, 11:14 • 12491 просмотр