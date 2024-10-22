Здорове харчування для кожного учня: як реформа Першої леді змінила Одещину
Київ • УНН
Одеська область продовжує реалізовувати реформу шкільного харчування, щоб забезпечити дітей здоровою і збалансованою їжею.
Одеська область продовжує реалізовувати реформу шкільного харчування, щоб забезпечити дітей здоровою і збалансованою їжею. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
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Так, вчора, 21 жовтня, Кіпер разом із першою леді України Оленою Зеленською, журналістами, представниками уряду, Офісу Президента та місцевої влади відвідали громади Одещини, де ознайомилися з результатами реформи.
Зокрема, у Фонтанській громаді, завдяки підтримці місцевої влади, діє базова кухня для дитячого садочка "Карамелька", яка щодня забезпечує чотириразове харчування для 90 вихованців. У Авангардівському ліцеї, який відвідує понад 800 учнів, функціонує опорна кухня, що забезпечує харчування ще трьох шкіл громади.
Учасники заходу також побачили перспективи впровадження нової базової кухні в Прилиманському ліцеї завдяки державній субвенції та співфінансуванню.
"Окрему увагу приділили Одеському центру професійно-технічної освіти, де функціонує один із трьох кулінарних хабів області. Саме тут кухарі шкільних їдалень підвищують свою кваліфікацію, впроваджуючи нові стандарти. Спілкування зі співробітниками інших хабів з півдня і півночі Одещини відбулося у форматі телемосту, що ще раз довело нашу згуртованість і готовність ділитися досвідом.
Ми з гордістю представимо цей досвід на Європейському регіональному саміті шкільного харчування в Києві, який відбудеться 12-13 листопада. Це велика честь для України бути частиною глобальної Коаліції шкільного харчування.
Хочу висловити щиру подяку першій леді України Олені Зеленській за її візит, ініціативу та провідну роль у цій важливій реформі. Також вдячний всім дотичним до того, щоб наші діти, навіть в умовах війни, отримували якісне харчування", - повідомив Кіпер.