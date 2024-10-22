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Здоровое питание для каждого ученика: как реформа Первой леди изменила Одесскую область

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22 октября 2024, 07:16  •  1247 просмотра

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Одесская область продолжает реализовывать реформу школьного питания, чтобы обеспечить детей здоровой и сбалансированной пищей.

Одесская область продолжает реализовывать реформу школьного питания, чтобы обеспечить детей здоровой и сбалансированной пищей. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

В частности, вчера, 21 октября, Кипер вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской, журналистами, представителями правительства, Офиса Президента и местной власти посетили громады Одесской области, где ознакомились с результатами реформы.

В частности, в Фонтанской громаде, благодаря поддержке местных властей, действует базовая кухня для детского сада "Карамелька", которая ежедневно обеспечивает четырехразовое питание для 90 воспитанников. В Авангардовском лицее, который посещает более 800 учеников, функционирует опорная кухня, обеспечивающая питание еще трех школ громады.

Участники мероприятия также увидели перспективы внедрения новой базовой кухни в Прилиманском лицее благодаря государственной субвенции и софинансированию.

"Отдельное внимание уделили Одесскому центру профессионально-технического образования, где функционирует один из трех кулинарных хабов области. Именно здесь повара школьных столовых повышают свою квалификацию, внедряя новые стандарты. Общение с сотрудниками других хабов с юга и севера Одесской области состоялось в формате телемоста, что еще раз доказало нашу сплоченность и готовность делиться опытом.

Мы с гордостью представим этот опыт на Европейском региональном саммите школьного питания в Киеве, который состоится 12-13 ноября. Это большая честь для Украины быть частью глобальной Коалиции школьного питания.

Хочу выразить искреннюю благодарность первой леди Украины Елене Зеленской за ее визит, инициативу и ведущую роль в этой важной реформе. Также благодарен всем причастным к тому, чтобы наши дети, даже в условиях войны, получали качественное питание", - сообщил Кипер.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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