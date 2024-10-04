Від жовтня діти у початковій школі харчуватимуться безкоштовно
Київ • УНН
Уряд України виділив 2 млрд грн на безоплатне харчування учнів 1-4 класів з жовтня 2024 року. Кошти передадуть місцевим громадам як субвенцію для забезпечення гарячими обідами всіх молодших школярів.
Учні 1–4 класів від жовтня зможуть харчуватись безкоштово. Для цього з бюджету виділили 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки України, передає УНН.
Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів.
Як вказали в Міносвіти, державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку.
Як це працюватиме?
Субвенція може бути використана як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Основні умови для надання субвенції:
- Гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1–4 класи).
- У закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним.
- Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.
- Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.
- Усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.
Нагадаємо
2 вересня Президент Зеленський оголосив про створення програми безоплатного харчування для дітей у початковій школі. Також представлено новий освітній застосунок "Мрія" та програму "Безпечна школа".