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Від жовтня діти у початковій школі харчуватимуться безкоштовно

Від жовтня діти у початковій школі харчуватимуться безкоштовно

Київ • УНН

 • 15864 перегляди

Уряд України виділив 2 млрд грн на безоплатне харчування учнів 1-4 класів з жовтня 2024 року. Кошти передадуть місцевим громадам як субвенцію для забезпечення гарячими обідами всіх молодших школярів.

Учні 1–4 класів від жовтня зможуть харчуватись безкоштово. Для цього з бюджету виділили 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки України, передає УНН

Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів.

Як вказали в Міносвіти, державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку.

Як це працюватиме?

Субвенція може бути використана як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Основні умови для надання субвенції:

  • Гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1–4 класи).
  • У закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним.
  • Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом. 
  • Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.
  • Усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів. 

Нагадаємо 

2 вересня Президент Зеленський оголосив про створення програми безоплатного харчування для дітей у початковій школі. Також представлено новий освітній застосунок "Мрія" та програму "Безпечна школа".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство
ministerstvo-osvity-i-nauky-ukrainyМіністерство освіти і науки України
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