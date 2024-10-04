С октября дети в начальной школе будут питаться бесплатно
Киев • УНН
Правительство Украины выделило 2 млрд грн на бесплатное питание учащихся 1-4 классов с октября 2024 года. Средства передадут местным общинам как субвенцию для обеспечения горячими обедами всех младших школьников.
Ученики 1-4 классов с октября смогут питаться бесплатно. Для этого из бюджета выделили 2 миллиарда гривен, которые будут переданы местным общинам в форме субвенции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, передает УНН.
Ранее горячими обедами обеспечивали только учеников льготных категорий, а финансирование покрывалось за счет местных бюджетов.
Как указали в Минобразования, государственная субвенция поможет гарантировать надлежащий уровень питания для всех учеников начальных классов, а также будет способствовать формированию правильных пищевых привычек с раннего возраста.
Как это будет работать?
Субвенция может быть использована как для приобретения продуктов питания, так и для оплаты услуг кейтеринга и/или аутсорсинга. Основные условия для предоставления субвенции:
- Горячее питание организуется для всех учащихся начальных классов (1-4 классы).
- В учебном заведении организован процесс очного обучения или сочетается очное с дистанционным.
- Учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно через аутсорсинг или сотрудничать с предприятиями, занимающимися кейтерингом.
- Расчет стоимости горячего питания для учащихся начальных классов не должен превышать стоимость питания для учащихся 5-11 (12) классов.
- Все процессы должны соответствовать требованиям Постановления Кабинета Министров Украины от 24.03.2021 г. № 305, нормам НАССР и законодательству по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов.
Напомним
2 сентября Президент Зеленский объявил о создании программы бесплатного питания для детей в начальной школе. Также представлено новое образовательное приложение «Мрия» и программа «Безопасная школа».