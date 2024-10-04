С октября дети в начальной школе будут питаться бесплатно

Ученики 1-4 классов с октября смогут питаться бесплатно. Для этого из бюджета выделили 2 миллиарда гривен, которые будут переданы местным общинам в форме субвенции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, передает УНН.

Ранее горячими обедами обеспечивали только учеников льготных категорий, а финансирование покрывалось за счет местных бюджетов.

Как указали в Минобразования, государственная субвенция поможет гарантировать надлежащий уровень питания для всех учеников начальных классов, а также будет способствовать формированию правильных пищевых привычек с раннего возраста.

Как это будет работать?

Субвенция может быть использована как для приобретения продуктов питания, так и для оплаты услуг кейтеринга и/или аутсорсинга. Основные условия для предоставления субвенции:

Горячее питание организуется для всех учащихся начальных классов (1-4 классы).

В учебном заведении организован процесс очного обучения или сочетается очное с дистанционным.

Учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно через аутсорсинг или сотрудничать с предприятиями, занимающимися кейтерингом.

Расчет стоимости горячего питания для учащихся начальных классов не должен превышать стоимость питания для учащихся 5-11 (12) классов.

Все процессы должны соответствовать требованиям Постановления Кабинета Министров Украины от 24.03.2021 г. № 305, нормам НАССР и законодательству по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов.

Напомним

2 сентября Президент Зеленский объявил о создании программы бесплатного питания для детей в начальной школе. Также представлено новое образовательное приложение «Мрия» и программа «Безопасная школа».