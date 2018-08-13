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Жителі Полтави намагалися продати на забій сотні заражених АЧС свиней

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Управління захисту економіки в Полтавській області попередило факт реалізації споживачам небезпечної продукції. Про це повідомила прес-служба Управління на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Жителі Полтави намагалися продати на забій сотні заражених АЧС свиней

Зазначається, що працівниками управління були отримані відомості про те, що посадовці одного із Дослідних господарств Полтавщини збувають заражених АЧС свиней у різні населені пункти області.

Працівники Управління перевірили інформацію.

"У ході перевірки зазначених відомостей встановлено автомобіль Mercedes-Benz, що перевозив 88 голів свиней. Як пояснив водій автівки він поставляв свиней до одного із ФОП, однак підтверджуючі документи щодо їх перевезення були відсутні. Встановлено, що вказану партію свиней директором Державного підприємства було реалізовано за готівкові кошти в сумі 120 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Надалі працівники Управління спільно із фахівцями ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області провели огляд свиней та вилучили зразки продукції. Результати лабораторних досліджень підтвердили факт зараження свиней АЧС.

"Подальшою перевіркою встановлено, що загальна кількість зараженого вірусом поголів’я свиней, що знаходяться на підприємстві та яких посадові особи планували реалізувати за готівку, складає 450 одиниць. Зазначені відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ст. 251 КК України", - додали в Управлінні.

Як повідомляв УНН, через АЧС польські фермери вимагають відставки міністра сільського господарства.

В Україні ж міністр агрополітики відсутній. Його обов’язки тимчасово виконує перший заступник міністра - Максим Мартинюк.

Також нагадаємо, за словами депутата Сергія Тригубенка, через АЧС ціни на сало і свинину в Україні зросли більш ніж у два рази. Однак чиновники МінАПК продовжують ігнорувати пропозиції фермерів та ринку свинарства, спрямовані на боротьбу з чумою.

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