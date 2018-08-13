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Жители Полтавы пытались продать на убой сотни зараженных АЧС свиней

Киев • УНН

 • 9609 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Управление защиты экономики в Полтавской области предупредило факт реализации потребителям опасной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Управления на своей странице в Facebook, передает УНН.

Жители Полтавы пытались продать на убой сотни зараженных АЧС свиней

Отмечается, что сотрудниками управления были получены сведения о том, что должностные лица одного из Исследовательских хозяйств Полтавщины сбывают зараженных АЧС свиней в разные населенные пункты области.

Работники Управления проверили информацию.

"В ходе проверки указанных сведений установлен автомобиль Mercedes-Benz, перевозивший 88 голов свиней. Как пояснил водитель автомобиля он поставлял свиней в один из ФЛП, однако подтверждающие документы по их перевозки отсутствовали. Установлено, что указанную партию свиней директором Государственного предприятия было реализовано за наличные средства в сумме 120 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В дальнейшем сотрудники Управления совместно со специалистами ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области провели осмотр свиней и изъяли образцы продукции. Результаты лабораторных исследований подтвердили факт заражения свиней АЧС.

"Следующей проверкой установлено, что общее количество зараженного вирусом поголовья свиней, находящихся на предприятии и какие должностные лица планировали реализовать за наличные, составляет 450 единиц. Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ст. 251 УК Украины", - добавили в Управлении.

Как сообщал УНН, из-за АЧС польские фермеры требуют отставки министра сельского хозяйства.

В Украине же министр агрополитики отсутствует. Его обязанности временно исполняет первый заместитель министра - Максим Мартынюк.

Также напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, из-за АЧС цены на сало и свинину в Украине выросли более чем в два раза. Однако чиновники МинАПК продолжают игнорировать предложения фермеров и рынка свиноводства, направленные на борьбу с чумой.

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