Жителі Харківщини напиляли університетських дерев на 120 тисяч грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Харківська місцева прокуратура повідомила про підозру за фактом незаконної порубки дерев двом мешканцям області. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Восени 2016 року чоловіки (28 та 32 роки), не маючи на це необхідних дозволів, спиляли бензопилою майже 70 дубів та кленів на території Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.
Загальна сума завданих збитків перевищує 120 тисяч грн.
Наразі бензопили, автомобіль та деревину вилучено та арештовано.
Досудове розслідування триває.
Максимальна санкція статті передбачає три роки позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, на високогір′ї Закарпаття висадили 6 тисяч молодих дерев.