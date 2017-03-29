Жители Харьковщины напилялы университетских деревьев на 120 тысяч грн

Осенью 2016 мужчины (28 и 32 года), не имея на это необходимых разрешений, спилили бензопилой почти 70 дубов и кленов на территории Харьковского национального аграрного университета им. В. В. Докучаева.

Общая сумма нанесенного ущерба превышает 120 тысяч грн.

Сейчас бензопилы, автомобиль и древесину изъято и арестовано.

Досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает три года лишения свободы.

Как сообщал УНН, на высокогорье Закарпатья высадили 6000 молодых деревьев.