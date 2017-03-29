Жители Харьковщины напилялы университетских деревьев на 120 тысяч грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Харьковская местная прокуратура сообщила о подозрении по факту незаконной порубки деревьев двум жителям области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Осенью 2016 мужчины (28 и 32 года), не имея на это необходимых разрешений, спилили бензопилой почти 70 дубов и кленов на территории Харьковского национального аграрного университета им. В. В. Докучаева.
Общая сумма нанесенного ущерба превышает 120 тысяч грн.
Сейчас бензопилы, автомобиль и древесину изъято и арестовано.
Досудебное расследование продолжается.
Максимальная санкция статьи предусматривает три года лишения свободы.
Как сообщал УНН, на высокогорье Закарпатья высадили 6000 молодых деревьев.