Жінка знепритомніла, намагаючись зупинити автобус ТЦК на Харківщині: поліція розпочала розслідування

71-річна жінка намагалася зупинити службове авто після того, як за словами очевидців, у Мерефі на Харківщині, "чоловіки в уніформі, ймовірно, працівники ТЦК", силоміць потягнули чоловіка у мікроавтобус. За фактом події у місті Мерефа, поліція розпочала розслідування.

Про це пише УНН із посиланням на Поліцію Харківської області і Telegram-канал Харьков life.

Деталі

За даними поліції, 8 липня до відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення про доставлення до медичного закладу 71-річної місцевої мешканки з тілесними ушкодженнями у вигляді забоїв.

Поліцейські виїхали та опитали потерпілу. Жінка подала заяву до поліції, у якій зазначила, що тілесні ушкодження їй спричинили невідомі особи у військовій формі під час мобілізаційних заходів відносно її сина. Вона також відмовилася від госпіталізації.

Раніше мережею ширилися відео, що у місті Мерефа Харківськоі області робітники ТЦК доставили чоловік у службове авто. Водночас "жінка (імовірно мати хлопця - ред.) почала бігти за автомобілем". А потім вона "знепритомніла та впала", повідомляє ТГ-Харьков life.

У поліції офіційно доповнили, що відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються всі обставини події та особи, причетні до інциденту. - пише Поліція Харківської області.

Нагадаємо

5 липня 2025 року в селі Орлівка Рівненської області під час перевірки документів групою військовослужбовців ТЦК виник конфлікт, внаслідок якого старшого солдата вдарили по голові. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення травм військовослужбовцю.

Поліцейські можуть самостійно проводити оповіщення військовозобов'язаних, але не мають права здійснювати мобілізацію без ТЦК.