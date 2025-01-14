Поліцейські можуть оповіщати військовозобов’язаних без працівників ТЦК

Поліцейські можуть самостійно проводити заходи оповіщення військовозобов’язаних, але не мають права здійснювати мобілізацію без участі співробітників ТЦК.

Про це сказала заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак, передає УНН.

По-перше, законодавчими актами закріплено чітко повноваження усіх органів, у тому числі виконавчої влади, Національної поліції, районних державних цивільних адміністрацій, селищних і сільських рад. Чомусь у суспільства складається думка, що оповіщення — це лише обов’язок ТЦК, так от ні, усі правоохоронні органи, мною перелічені, а також органи виконавчої влади, навіть керівники підприємств, установ і організацій, залучаються і на них покладений обов’язок забезпечувати мобілізацію

Вона зазначила, що органи Нацполіції, оскільки активно залучені до розшуку громадян, які ухиляються від виконання мобілізаційних норм, повинні разом із ТЦК здійснювати ці заходи. За її словами, районні територіальні центри не мають ані правоохоронної, ані розшукової функції, а також не можуть притягати до кримінальної відповідальності.

Водночас, як вона уточнила, хоча адміністративні стягнення накладаються та постанови про правопорушення виноситься, це стосується всього лише трьох статей.

Поліцейські мають право бути без співробітників ТЦК. Мобілізовувати ні, але проводити заходи оповіщення без співробітників ТЦК мають право. Це їхній прямий обов'язок

Водночас співробітники ТЦК можуть мобілізовувати громадян без поліцейських.

Але без поліцейських нам важко перевірити, чи знаходиться правопорушник у розшуку, ми не можемо відповідно здійснити адміністративне затримання, доставлення, і відповідно не маємо ніяких правових меж здійснювати заходи адміністративного впливу у разі вчинення по відношенню до військовослужбовця певної непокори