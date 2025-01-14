Поліцейські можуть оповіщати військовозобов’язаних без працівників ТЦК

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 10448 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 23988 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 49394 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 103663 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 129805 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 127167 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 144535 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173217 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220098 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176283 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 103522 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 109377 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 142452 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 125618 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 102388 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 10448 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 41945 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 197494 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 195395 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 326669 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 14950 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 19056 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 66929 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 95124 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 91120 перегляди
Актуальне
Поліцейські можуть оповіщати військовозобов’язаних без працівників ТЦК

Поліцейські можуть оповіщати військовозобов’язаних без працівників ТЦК

Київ • УНН

 • 28090 перегляди

Поліцейські можуть самостійно проводити оповіщення військовозобов'язаних, але не мають права здійснювати мобілізацію без ТЦК. Водночас співробітники ТЦК можуть мобілізовувати громадян без поліції.

Поліцейські можуть самостійно проводити заходи оповіщення військовозобов’язаних, але не мають права здійснювати мобілізацію без участі співробітників ТЦК.

Про це сказала заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак, передає УНН.

По-перше, законодавчими актами закріплено чітко повноваження усіх органів, у тому числі виконавчої влади, Національної поліції, районних державних цивільних адміністрацій, селищних і сільських рад. Чомусь у суспільства складається думка, що оповіщення — це лише обов’язок ТЦК, так от ні, усі правоохоронні органи, мною перелічені, а також органи виконавчої влади, навіть керівники підприємств, установ і організацій, залучаються і на них покладений обов’язок забезпечувати мобілізацію

- сказала Козак.

Вона зазначила, що органи Нацполіції, оскільки активно залучені до розшуку громадян, які ухиляються від виконання мобілізаційних норм, повинні разом із ТЦК здійснювати ці заходи. За її словами, районні територіальні центри не мають ані правоохоронної, ані розшукової функції, а також не можуть притягати до кримінальної відповідальності.

Водночас, як вона уточнила, хоча адміністративні стягнення накладаються та постанови про правопорушення виноситься, це стосується всього лише трьох статей.

Поліцейські мають право бути без співробітників ТЦК. Мобілізовувати ні, але проводити заходи оповіщення без співробітників ТЦК мають право. Це їхній прямий обов'язок

- додала Козак.

Водночас співробітники ТЦК можуть мобілізовувати громадян без поліцейських.

Але без поліцейських нам важко перевірити, чи знаходиться правопорушник у розшуку, ми не можемо відповідно здійснити адміністративне затримання, доставлення, і відповідно не маємо ніяких правових меж здійснювати заходи адміністративного впливу у разі вчинення по відношенню до військовослужбовця певної непокори

- зазначила Козак.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в одному із інтерв‘ю заявив, що ТЦК можуть виконувати завдання мобілізації і без поліції.

Нагадаємо

УНН писав, що затримання за порушення правил мобілізації може тривати до трьох годин. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

ВійнаПолітика
ihor-klymenkoІгор Клименко
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами