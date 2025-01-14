Полицейские могут оповещать военнообязанных без работников ТЦК

Полицейские могут самостоятельно проводить мероприятия оповещения военнообязанных, но не имеют права осуществлять мобилизацию без участия сотрудников ТЦК.

Об этом сказала заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак, передает УНН.

Во-первых, законодательными актами закреплены четко полномочия всех органов, в том числе исполнительной власти, Национальной полиции, районных государственных гражданских администраций, поселковых и сельских советов. Почему-то у общества складывается мнение, что оповещение - это только обязанность ТЦК, так вот нет, все правоохранительные органы, мною перечисленные, а также органы исполнительной власти, даже руководители предприятий, учреждений и организаций, привлекаются и на них возложена обязанность обеспечивать мобилизацию - сказала Козак.

Она отметила, что органы Нацполиции, поскольку активно привлечены к розыску граждан, которые уклоняются от выполнения мобилизационных норм, должны вместе с ТЦК осуществлять эти меры. По ее словам, районные территориальные центры не имеют ни правоохранительной, ни розыскной функции, а также не могут привлекать к уголовной ответственности.

В то же время, как она уточнила, хотя административные взыскания накладываются и постановления о правонарушениях выносится, это касается всего лишь трех статей.

Полицейские имеют право быть без сотрудников ТЦК. Мобилизовать нет, но проводить мероприятия оповещения без сотрудников ТЦК имеют право. Это их прямая обязанность - добавила Козак.

В то же время сотрудники ТЦК могут мобилизовать граждан без полицейских.

Но без полицейских нам трудно проверить, находится ли правонарушитель в розыске, мы не можем соответственно осуществить административное задержание, доставку, и соответственно не имеем никаких правовых границ осуществлять меры административного воздействия в случае совершения по отношению к военнослужащему определенного неповиновения - отметила Козак.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко в одном из интервью заявил, что ТЦК могут выполнять задачи мобилизации и без полиции.

Напомним

УНН писал, что задержание за нарушение правил мобилизации может длиться до трех часов.