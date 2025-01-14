Полицейские могут оповещать военнообязанных без работников ТЦК
Киев • УНН
Полицейские могут самостоятельно проводить оповещение военнообязанных, но не имеют права осуществлять мобилизацию без ТЦК. В то же время сотрудники ТЦК могут мобилизовать граждан без полиции.
Полицейские могут самостоятельно проводить мероприятия оповещения военнообязанных, но не имеют права осуществлять мобилизацию без участия сотрудников ТЦК.
Об этом сказала заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак, передает УНН.
Во-первых, законодательными актами закреплены четко полномочия всех органов, в том числе исполнительной власти, Национальной полиции, районных государственных гражданских администраций, поселковых и сельских советов. Почему-то у общества складывается мнение, что оповещение - это только обязанность ТЦК, так вот нет, все правоохранительные органы, мною перечисленные, а также органы исполнительной власти, даже руководители предприятий, учреждений и организаций, привлекаются и на них возложена обязанность обеспечивать мобилизацию
Она отметила, что органы Нацполиции, поскольку активно привлечены к розыску граждан, которые уклоняются от выполнения мобилизационных норм, должны вместе с ТЦК осуществлять эти меры. По ее словам, районные территориальные центры не имеют ни правоохранительной, ни розыскной функции, а также не могут привлекать к уголовной ответственности.
В то же время, как она уточнила, хотя административные взыскания накладываются и постановления о правонарушениях выносится, это касается всего лишь трех статей.
Полицейские имеют право быть без сотрудников ТЦК. Мобилизовать нет, но проводить мероприятия оповещения без сотрудников ТЦК имеют право. Это их прямая обязанность
В то же время сотрудники ТЦК могут мобилизовать граждан без полицейских.
Но без полицейских нам трудно проверить, находится ли правонарушитель в розыске, мы не можем соответственно осуществить административное задержание, доставку, и соответственно не имеем никаких правовых границ осуществлять меры административного воздействия в случае совершения по отношению к военнослужащему определенного неповиновения
Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко в одном из интервью заявил, что ТЦК могут выполнять задачи мобилизации и без полиции.
Напомним
УНН писал, что задержание за нарушение правил мобилизации может длиться до трех часов.