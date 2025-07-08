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Женщина потеряла сознание, пытаясь остановить автобус ТЦК на Харьковщине: полиция начала расследование

Киев • УНН

 • 819 просмотра

В Мерефе на Харьковщине 71-летняя женщина потеряла сознание, пытаясь остановить служебное авто ТЦК, после того, как мужчину силой затащили в микроавтобус. Полиция начала расследование по факту хулиганства.

Женщина потеряла сознание, пытаясь остановить автобус ТЦК на Харьковщине: полиция начала расследование

71-летняя женщина пыталась остановить служебный автомобиль после того, как, по словам очевидцев, в Мерефе Харьковской области "мужчины в униформе, вероятно, сотрудники ТЦК", силой потащили мужчину в микроавтобус. По факту происшествия в городе Мерефа полиция начала расследование.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Полицию Харьковской области и Telegram-канал Харьков life.

Детали

По данным полиции, 8 июля в отдел полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 1 поступило сообщение о доставке в медицинское учреждение 71-летней местной жительницы с телесными повреждениями в виде ушибов.

Полицейские выехали и опросили потерпевшую. Женщина подала заявление в полицию, в котором указала, что телесные повреждения ей причинили неизвестные лица в военной форме во время мобилизационных мероприятий в отношении ее сына. Она также отказалась от госпитализации.

Ранее в сети распространялись видео, что в городе Мерефа Харьковской области работники ТЦК доставили мужчину в служебный автомобиль. В то же время "женщина (вероятно, мать парня - ред.) начала бежать за автомобилем". А потом она "потеряла сознание и упала", сообщает ТГ-Харьков life.

В полиции официально дополнили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к инциденту.

- пишет Полиция Харьковской области.

Напомним

5 июля 2025 года в селе Орловка Ровенской области во время проверки документов группой военнослужащих ТЦК возник конфликт, в результате которого старшего солдата ударили по голове. Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения травм военнослужащему.

Полицейские могут самостоятельно проводить оповещение военнообязанных, но не имеют права осуществлять мобилизацию без ТЦК.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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