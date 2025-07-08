Женщина потеряла сознание, пытаясь остановить автобус ТЦК на Харьковщине: полиция начала расследование

71-летняя женщина пыталась остановить служебный автомобиль после того, как, по словам очевидцев, в Мерефе Харьковской области "мужчины в униформе, вероятно, сотрудники ТЦК", силой потащили мужчину в микроавтобус. По факту происшествия в городе Мерефа полиция начала расследование.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Полицию Харьковской области и Telegram-канал Харьков life.

Детали

По данным полиции, 8 июля в отдел полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 1 поступило сообщение о доставке в медицинское учреждение 71-летней местной жительницы с телесными повреждениями в виде ушибов.

Полицейские выехали и опросили потерпевшую. Женщина подала заявление в полицию, в котором указала, что телесные повреждения ей причинили неизвестные лица в военной форме во время мобилизационных мероприятий в отношении ее сына. Она также отказалась от госпитализации.

Ранее в сети распространялись видео, что в городе Мерефа Харьковской области работники ТЦК доставили мужчину в служебный автомобиль. В то же время "женщина (вероятно, мать парня - ред.) начала бежать за автомобилем". А потом она "потеряла сознание и упала", сообщает ТГ-Харьков life.

В полиции официально дополнили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к инциденту. - пишет Полиция Харьковской области.

Напомним

5 июля 2025 года в селе Орловка Ровенской области во время проверки документов группой военнослужащих ТЦК возник конфликт, в результате которого старшего солдата ударили по голове. Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения травм военнослужащему.

Полицейские могут самостоятельно проводить оповещение военнообязанных, но не имеют права осуществлять мобилизацию без ТЦК.