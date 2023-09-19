Зернові хаби та безпекова співпраця: Зеленський зустрівся з президентом Кенії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Кенія Вільямом Руто на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Вони обговорили конкретні кроки щодо створення зернових хабів у Кенії та питання безпекової співпраці, передає УНН із посиланням на ОП.
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Зеленський подякував Кенії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
“Дякую за підтримку наших людей і нашої країни. Хочу запросити вас і вашу команду відвідати Україну у зручний час. Ми маємо багато тем для обговорення. Для нас важлива підтримка в такий складний час війни. Бути сильними та чути ваші голоси підтримки”, — сказав Президент.
Лідери обговорили підготовку до наступної зустрічі щодо реалізації Української формули миру на рівні радників.
Також під час переговорів ішлося про підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів держав.
“Сторони обговорили конкретні кроки щодо створення зернових хабів у Кенії. Президенти наголосили на важливості стабільного забезпечення регіону українською сільськогосподарською продукцією”, — йдеться в повідомленні.
Зеленський поінформував Президента Кенії про функціонування альтернативного маршруту експорту українського зерна Чорним морем, а також про роботу над створенням інших експортних шляхів.
“Глави держав обговорили питання безпекової співпраці між Україною та Кенією”, — зазначається в повідомленні.
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На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Лідери обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та ПАР у продовження свого діалогу, розпочатого під час зустрічі в Києві.