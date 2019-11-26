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Землетрус в Албанії: 7 загиблих, понад 300 поранених

Землетрус в Албанії: 7 загиблих, понад 300 поранених

Київ • УНН

 • 10887 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У результаті потужного землетрусу в Албанії загинули вже 7 людей. Про це з посиланням на повідомлення з постраждалих від підземних поштовхів районів повідомляє місцеве видання Koha, передає УНН.

"Наразі, згідно з повідомленнями з місць подій, 7 людей загинули в результаті землетрусу, що потряс Албанію", - пише видання.

При цьому видання Faktor зазначає, що офіційно - 6 загиблих, в тому числі 10-річний, про що повідомили в міністерстві оборони країни. Дитина опинилася під завалами в квартирі, де проживала з сім'єю. Його мати - досі під завалами.

За даними міністерства, 1 жертва - у Курбині, 2 - у Тумані і 3 - у Дурресі.

Міністерство охорони здоров'я Албанії повідомляє про 325 поранених в лікарнях Дурреса і Тирани, які постраждали в результаті землетрусу.

Сусідні країни почали висловлювати підтримку Албанії.

Лідер Косово Хашим Тачі оголосив, що сили безпеки Косово відправилися в Албанію після землетрусу, про що він написав у Facebook.

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що країна підтримує Албанію. "Ми висловлюємо підтримку Греції народу і уряду Албанії в зв'язку з наслідками землетрусу в сусідній країні... Греція надасть негайну практичну допомогу Албанії в боротьбі з наслідками землетрусу, який вразив країну", - написав Дендіас у своєму пості в Twitter.

Раніше було відомо про 5 жертв землетрусу в Албанії.

Нагадаємо, сильний землетрус вразив Албанію рано вранці 26 листопада.

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