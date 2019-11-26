Кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до п'яти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. До п'яти зросла кількість загиблих у результаті потужного землетрусу в Албанії. Про це УНН повідомляє з посиланням на албанське видання Faktor.
"5 загиблих в результаті землетрусу магнітудою 6,4 в Албанії", - йдеться в повідомленні.
Зокрема зазначено, що літня жінка загинула під уламками, її онука врятували.
Раніше повідомлялося про дві жертви землетрусу.
За попередніми даними, є декілька зруйнованих будівель.
Нагадаємо, сильний землетрус вразив Албанію рано вранці 26 листопада, у результаті чого загинули щонайменше двоє людей, були поранені 150 людей.